Погодные условия в Пхенчхане оставляют желать лучшего - Домрачева

12 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Погодные условия в Пхенчхане оставляют желать лучшего. Об этом сказала Дарья Домрачева после гонки преследования на Олимпиаде, передает корреспондент БЕЛТА.

"Начала гонку по плану, на первом рубеже без промахов, а на последней стойке долго готовилась, так как был порыв ветра. Начала рисковать в стрельбе, понимала, что должна это сделать. Лидеры ведь уже убежали. Но много промазала. Конечно, погодные условия в Пхенчхане продолжают желать лучшего и влияют на результаты", - рассказала Дарья Домрачева.

Трехкратная олимпийская чемпионка Сочи отметила, что адаптация в Пхенчхане прошла нормально. "Не ощущаем никаких проблем со сменой часовых поясов, морозом, трассой, но ветер очень непредсказуемый, который и мешает мне показать более стабильные результаты здесь, на которые готова. На предыдущих двух Олимпиадах были несопоставимые условия по ветру, чем сейчас в Корее", - отметила белоруска.

Она также прокомментировала отстранение ведущих российских биатлонисток от участия в Олимпиаде. "Причин отстранения россиянок не понимает никто. Так как фактов и объяснений никому не предоставили, и, конечно, в таком решении больше вопросов, чем ответов", - сказала Дарья Домрачева.

Четыре года назад именно в гонке преследования белоруска завоевала свою первую золотую медаль зимних Игр. Соревновательная программа в биатлоне у женщин продолжится 14 февраля индивидуальной гонкой на 15 км.-0-

Фото Андрея Покумейко.