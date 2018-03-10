Появилась официальная версия гимна ЧМ-2018 по футболу

Американский исполнитель Jason Derulo выложил аудиозапись официального гимна чемпионата мира по футболу 2018 года. Им стал сингл Colors, который прозвучит на открытии турнира 14 июня.
Напомним, Российская Федерация впервые примет футбольный чемпионат мира. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах по всей стране.
Джейсон Деруло получил широкую известность после записи песни "Whatcha Say", реализованную в количестве около 5 млн копий. Сингл "Swalla", выпущенный в прошлом году совместно с Ники Минаж и Ty Dolla Sign просмотрели более миллиарда раз.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN