Появление Марадоны в Беларуси поспособствует популяризации футбола - Ковальчук

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Появление Марадоны в Беларуси поспособствует популяризации футбола. Такое мнение в эфире телеканала ОНТ высказал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, сообщает БЕЛТА.

На вгляд министра, появление в футбольной жизни Беларуси Диего Марадоны поможет делу популяризации футбола. "Для брестского "Динамо" это, наверное, событие, и для всего Бреста, для Беларуси. Мы не знаем какие у него мысли, цели и планы - он еще программу свою не обозначил. Мы только знаем о том, что он причастен к брестскому "Динамо", - сказал Сергей Ковальчук.

Говоря о намерении Марадоны 16 июля посетить Брест и отвечая на вопрос о возможной встрече, министр сообщил, что у него в планах встречи с аргентинским футболистом нет, но если будет необходимость, то на уровне министрества она будет организована.

Как сообщалось, аргентинец Диего Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность председателя правления клуба. Он будет заниматься вопросами стратегического развития команды, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию брестчан.-0-