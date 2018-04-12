Полесский кросс соберет спортсменов из Беларуси, России и Украины

12 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Иваново 15 апреля состоится XV Полесский легкоатлетический кросс на призы мастера спорта международного класса Владимира Тямчика, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист отдела образования, спорта и туризма райисполкома Степан Млынчик.

Мероприятие пройдет в районе городского водохранилища. Ожидается, что в нынешнем году на старт выйдут около 500 спортсменов. В Иваново съедутся любители бега со всей Брестской области и других регионов Беларуси. Также организаторы ждут гостей из России и Украины. Соревнования пройдут в шести возрастных категориях. Самые младшие участники - 2001 года рождения. Верхний возрастной предел не установлен. Юноши пробегут 1 км, 2 км и 3 км, для девочек определены дистанции от 500 м до 2 км. На старт главного забега на 10 км выйдут мужчины и женщины старше 18 лет.

"Во время юбилейного кросса мы впервые проведем эстафету 3х1000 м. Команды будут состоять из трех человек - женщины и двух мужчин", - отметил Степан Млынчик.

Победителей и призеров в каждой возрастной группе ожидают денежные призы.

Полесский легкоатлетический кросс проводится по инициативе мастера спорта международного класса Владимира Тямчика. Также организаторами мероприятия являются управление спорта и туризма Брестского облисполкома и Ивановский райисполком.-0-

Самые интересные новости про Брест читайте в нашей группе ВКонтакте!