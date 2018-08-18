Поляк Мацей Патерски победил в велогонке Евротура "Кубок Минска-2018"

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поляк Мацей Патерски победил в велогонке Евротура UCI "Кубок Минск-2018", сообщили корреспонденту БЕЛТА в велосипедном клубе "Минск".

Индивидуальную гонку в 176 км вокруг Минского моря представитель команды Wibatech преодолел за 3 часа 48 мин. 24 сек. В финишном створе Мацей Патерски опередил белоруса Бронислава Самойлова ("Минск"), который показал с победителем одинаковое время. Бронзовым призером гонки стал эстонец Норман Вахтра, отставший от победителя на 45 сек.

В открытии "Кубка Минска-2018" принимали участие заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля и председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская. В старте приняли участие более 100 гонщиков из десяти стран.

В воскресенье, 19 августа, состоится еще одна значимая гонка - "Гран-при Минска", которая начнется в 14.00 у Дворца спорта. За два часа до старта Гран-при пройдет велопарад и конкурс "Веломисс". Победительницы будут определены в шести номинациях, а главным призом традиционно будет велосипед престижной марки.-0-