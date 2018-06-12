Поляки победили литовцев перед отъездом на ЧМ по футболу

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Польши перед отъездом на чемпионат мира в Россию уверенно обыграли в Варшаве литовцев - 4:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер атак польской дружины Роберт Левандовски оформил голевой дубль на 19-й и 33-й минутах первого тайма. Во второй половине Давид Ковнацки и Якуб Блащиковски (с пенальти) довели дело до разгрома - 4:0.

Японские футболисты, которые будут соперниками поляков в группе Н мирового первенства, сегодня переиграли команду Парагвая со счетом 4:2.

Чемпионат мира стартует 14 июня в Москве встречей сборных России и Саудовской Аравии.-0-