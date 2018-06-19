Поляки уступили Сенегалу на футбольном ЧМ в России

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Польши сенсационно проиграли Сенегалу на чемпионате мира в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вторая игра предварительной группы Н на поле московского стадиона "Спартак" вопреки всем прогнозам прошла с преимуществом африканцев. Футболисты Сенегала сыграли на удивление строго в обороне и победили потенциальных фаворитов со счетом 2:1.

В стартовой встрече этого квартета футболисты Колумбии, также считавшиеся фаворитами, неожиданно проиграли Японии - 1:2.

В 21.00 в Санкт-Петербурге сборная России в своем втором матче группы А сыграет с командой Египта. В первом туре россияне разгромили Саудовскую Аравию - 5:0, а египтяне на последних минутах уступили Уругваю - 0:1. Второй поединок этого квартета Уругвай - Саудовская Аравия состоится 21 июня в Ростове-на-Дону.-0-