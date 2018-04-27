Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста покинет клуб по окончании сезона

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста покинет каталонский клуб по окончании сезона. Об этом заявил игрок на специальной пресс-конференции, сообщает БЕЛТА.

Футболист является воспитанником команды, за которую выступал с 2002 года. В составе "Барселоны" Иньеста восемь раз становился чемпионом Испании, шесть - выиграл Кубок Испании, четырежды - Лигу чемпионов, трижды - клубный чемпионат мира. Всего футболист провел за "Барселону" 670 матчей, забил 57 голов.

За сборную Испании Иньеста сыграл более 120 матчей и является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы. Ожидается, что полузащитник продолжит свою карьеру в футбольной суперлиге Китая.-0-

Андрес Иньеста во время пресс-конференции. Фото из социальных сетей