Полузащитник футбольной сборной Беларуси Павел Савицкий перешел в брестское "Динамо"

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник футбольной сборной Беларуси Павел Савицкий перешел из гродненского "Немана" в брестское "Динамо". Контракт подписан сроком на три года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе брестского клуба.

Павел Савицкий, которому сейчас 23 года, начал профессиональную карьеру в родном Гродно, проведя в составе "Немана" 203 матча. В них он забил 70 мячей и сделал 26 голевых передач. В 2015 году Павел сыграл пять встреч за польскую "Ягеллонию" из Белостока, а затем вернулся в гродненский клуб. В прошлом сезоне он был капитаном "Немана" и стал его лучшим бомбардиров, забив 15 мячей. В составе национальной сборной Беларуси Павел Савицкий выступает с 2014 года, в 14 проведенных играх на его лицевом счету четыре гола.-0-