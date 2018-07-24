Полузащитник Никита Корзун вернулся из киевского в минское "Динамо"

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский полузащитник Никита Корзун возвращается в состав футболистов минского "Динамо". Он вернулся в родную команду из киевского "Динамо" и до конца нынешнего сезона будет выступать за минчан на правах аренды, сообщили БЕЛТА пресс-службе ФК "Динамо-Минск".

Никита Корзун, которому сейчас 23 года, переехал в Киев в феврале 2016 года, но не смог закрепиться в основном составе команды, которую тренирует белорусский специалист Александр Хацкевич. В составе минских динамовцев Никита с 2012 по 2015 год сыграл 67 матчей в различных турнирах. Дважды, в сезонах 2014 и 2015 годов, он становился серебряным, а в 2013 году - бронзовым призером чемпионата Беларуси.

Как сообщалось, накануне контракты с минским "Динамо" подписали белорусский защитник Алексей Гаврилович и его грузинский коллега по амплуа Георгий Наваловский.-0-