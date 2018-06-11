Португальский защитник Денис Дуарте перешел в ФК "Динамо-Брест"

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Португальский защитник Денис Дуарте перешел в футбольный клуб "Динамо-Брест", сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

Легионер пополнил ряды белорусской команды, перейдя из португальской "Витории". Соглашение 24-летнего футболиста рассчитано на 2,5 года и вступает в силу 18 июня. В этот же день Дуарте приедет в Брест и начнет тренировки. Первый матч за "Динамо-Брест" португалец сможет провести только после 19 июля, когда официально откроется летнее трансферное окно и будут решены все юридические вопросы. До этого времени Денис будет тренироваться с основным составом.

На позиции центрального защитника Дуарте провел в системе клуба "Витория " за 3,5 года 106 матчей, забил 26 голов и отдал 3 голевые передачи. Последние полтора сезона он был капитаном второй команды "Витории".-0-