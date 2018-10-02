После матча футболистов БАТЭ и ПАОКа в Минск отправится бесплатная электричка

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатная электричка довезет в Минск болельщиков после матча БАТЭ с греческим ПАОКом в Лиге Европы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе борисовского клуба.

В четверг, 4 октября, встреча второго тура группового этапа начнется на поле "Борисов-Арены" в 22.00, после его окончания дополнительный электропоезд стартует от станции Борисов в 0.08 и прибудет на ближайший к стадиону остановочный пункт Печинский в 0.14. В 0.20 состав отправится в столицу, причем сделает только три промежуточные остановки - Жодино-Южное, Заречное, Минск-Восточный и в 01.31 прибудет на станцию Минск-Пассажирский.-0-