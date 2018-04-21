После первого дня матча Кубка Федерации Беларусь - Словакия ничья 1-1

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После первого дня матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации Беларусь - Словакия счет равный 1-1, передает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом одиночном поединке белоруска Александра Саснович победила Яну Чепелову (7:6, 7:5), а затем первый номер хозяек Арина Соболенко проиграла Виктории Кужмовой.

Белорусские теннисистки вышли вперед в матче Кубка Федерации со Словакией В первом одиночном поединке на корте "Чижовка-Арены" Александра Саснович (56-е место в рейтинге WTA) победила Яну Чепелову (116), которая заменила первую ракетку словачек Анну Каролину Шмидлову (84) - 7:6 (8:6), 7:5.

Первый сет второго сегодняшнего одиночного матча остался за Кужмовой - 6:2.

Во второй партии Арина Соболенко стала действовать более собранно и взяла реванш с тем же результатом 6:2.

В решающем сете никто не хотел уступать, и после счета 6:6 дело дошло до тай-брейка, в котором удача была на стороне Кужмовой - 7:5.

В воскресенье, 22 апреля, пройдут еще две одиночные встречи: в 12.00 свой поединок должны начать первые номера команд Арина Соболенко и Анна Каролина Шмидлова, после которых сыграют Александра Саснович и Виктория Кужмова. Завершится матч парной встречей, на которую у белорусок заявлены Вера Лапко и Лидия Морозова, у словачек - Яна Чепелова и Виктория Кужмова. Однако перед вторым соревновательным днем капитаны команд Татьяна Пучек и Матей Липтак могут произвести замены.

Телеканал "Беларусь 5" будет вести прямые трансляции из "Чижовка-Арены".

В других матчах плей-офф Мировой группы встречаются: Румыния - Швейцария, Австралия - Нидерланды, Италия - Бельгия.

В борьбе за выход в финал командного мирового первенства команда Германии примет сборную Чехии, а француженки будут соперничать с гостьями из США. Победители полуфинальных баталий 10-11 ноября встретятся в решающем матче Кубка Федерации.-0-

Фото Дениса Костюченко.