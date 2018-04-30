Последние матчи 5-го тура футбольного чемпионата Беларуси завершились вничью

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два заключительных матча 5-го тура футбольного чемпионата Беларуси завершились вничью с одинаковым результатом - 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новичок высшей лиги "Смолевичи" на своем поле разошелся миром с "Витебском", а футболисты "Городеи" также у себя дома не удержали победу в игре с жодинским "Торпедо-БелАЗом".

Результаты остальных встреч: БАТЭ (Борисов) - "Слуцк" - 1:1, "Неман" (Гродно) - "Динамо" (Минск) - 0:2, "Луч" (Минск) - "Днепр" (Могилев) - 2:0, "Шахтер" (Солигорск) - "Торпедо" (Минск) - 1:0, "Гомель" - "Ислочь" (Минский район) - 1:2, "Минск" - "Динамо" (Брест) - 3:3.

Положение в лидирующей группе после 5 туров: БАТЭ - 15 очков, "Динамо" (Минск) - 13, "Витебск" - 8, "Слуцк" - 8, "Торпедо-БелАЗ" - 8, "Днепр" - 8. Внизу турнирной таблицы "Гомель" и "Городея", у которых по 2 балла.

В следующем туре встречаются: 4 мая - "Слуцк" - "Смолевичи", 5 мая - "Витебск" - "Минск", "Торпедо" - "Луч", "Городея" - "Гомель", 6 мая - "Динамо" (Минск) - "Шахтер", "Торпедо-БелАЗ" - "Динамо" (Брест), "Ислочь" - "Неман", 7 мая - "Днепр" - БАТЭ.-0-