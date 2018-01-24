Последние результаты белорусских атлетов внушают оптимизм перед Играми - Минспорт

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последние результаты белорусских атлетов внушают оптимизм перед Олимпиадой. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции шеф белорусской миссии в Пхенчхане, заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящий момент спортсмены вышли на финишный этап подготовки. Проделана огромная работа, которая прошла при поддержке главы НОК Александра Лукашенко и правительства Беларуси. В Играх белорусы примут участие в соревнованиях по шести видам спорта. Всего у Беларуси 28 лицензий. Результаты атлетов на последних стартах на Кубках мира внушают оптимизм перед стартом Олимпиады ", - рассказал Александр Барауля.

Как сообщили в ходе пресс-конференции, передовая группа белорусской делегации из четырех человек вылетает из Минска 27 января. 1 февраля открывается олимпийская деревня, и шефу миссии предстоит решить на месте вопросы организации штаба, осмотреть жилые помещения и медицинский блок.

XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Всего на Играх будет разыграно 102 комплекта наград в 7 видах спорта по 15 дисциплинам. Медальные надежды в белорусской команде в первую очередь связываются с выступлением в биатлоне и фристайле.

На Олимпиаде в 2014 году в Сочи в активе белорусской команды было пять золотых наград, которые завоевали Дарья Домрачева (три медали), фристайлисты Антон Кушнир и Алла Цупер, а также бронзовая награда биатлонистки Надежды Скардино.

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