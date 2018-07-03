Последние участники 1/4 финала определятся на футбольном чемпионате мира

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последние участники четвертьфинальной стадии определятся сегодня на чемпионате мира по футболу в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 17.00 в Санкт-Петербурге встретятся сборные Швеции и Швейцарии. Победитель их матча в 1/4 финала будет соперничать с лучшей командой пары Англия - Колумбия, которые в 21.00 начнут свой поединок на поле московского стадиона "Спартак".

Накануне бразильские футболисты уверенно обыграли мексиканцев со счетом 2:0, а бельгийцы, уступая 0:2, одержали сверхволевую викторию над японцами - 3:2.

Сейчас известны составы трех четвертьфинальных пар: Уругвай - Франция (6 июля; Нижний Новгород), Бразилия - Бельгия (6 июля; Казань), Россия - Хорватия (7 июля; Москва).-0-