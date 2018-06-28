Последние участники 1/8 финала определятся на футбольном ЧМ в России

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате мира в России сегодня определятся последние участники первой стадии плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 17.00 свои встречи проведут команды группы Н. В Самаре сыграют Колумбия и Сенегал, сборные Польши и Японии встретятся в Волгограде. Турнирное положение после двух туров: Япония - 4 очка (разница мячей - 4-3), Сенегал - 4 (4-3), Колумбия - 3 (4-2), Польша - 0 (1-5).

Матчи сборных квартета G стартуют в 21.00. В Калининграде встретятся футболисты Англии и Бельгии, которые уже вышли в нокаут-раунд. Неудачники этой группы сборные Панамы и Туниса будут соперничать в Саранске. Турнирное положение перед сегодняшними матчами: Англия - 6 (8-2), Бельгия - 6 (8-2), Тунис - 0 (3-7), Панама - 0 (1-9).-0-