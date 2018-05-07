7 мая, Марракеш /Светлана Пекарь - БЕЛТА/. Последний соревновательный день для сборной Беларуси проходит на летней гимназиаде в Марокко. Спортсмены поспорят за медали в легкой атлетике, теннисе, плавании, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть надежда, что теннис нам принесет сегодня медаль. У пловцов до обеда проходят отборочные соревнования, а во второй половине дня у них состоятся финальные заплывы. Ждем хороших результатов", - проинформировал глава спортивной делегации, директор Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов Виталий Стригельский.

Итог второго соревновательного дня гимназиады: 7 медалей в копилку сборной Беларуси В соревнования включились все виды спорта кроме вольной борьбы, которая включится позже. По итогам дня на счету сборной плюс 7 медалей.

Кроме этого, последние схватки пройдут в женской борьбе. "У Александры Кисляковой сегодня круговая по четыре встречи - она борется четыре схватки. Соперники ожидаются сильные. Рассчитавыем, что войдем в тройку победителей", - отметила тренер сборной Беларуси по женской борьбе Ольга Павлова.

Белорусская сборная за все время соревнований завоевала 22 медали. "В копилке нашей команды четыре золотые медали, шесть серебряных и 12 бронзовых. Это более чем достойный результат. Соревнования продолжаются, мы ждем новых побед", - заявил Виталий Стригельский.

Всемирная летняя гимназиада проходит 3-9 мая в городах Марракеш и Касабланка (Марокко). В ней принимают участие более 3 тыс. спортсменов из 59 стран, среди которых Англия, Бразилия, Египет, Индия, Китай, Россия, США, Турция, Украина, Франция. В программу включены 18 видов спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, шахматы, фехтование, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, аэробика, дзюдо, карате, плавание, теннис, борьба, в числе новых - бокс, велоспорт, гольф, петанк, серфинг, таэквондО.

Беларусь на соревнованиях представляют 42 школьника. Они состязаются в семи видах спорта: в фехтовании, вольной борьбе, легкой атлетике, теннисе, боксе, художественной гимнастике и плавании.-0-