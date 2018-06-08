Поступили в продажу билеты на легкоатлетический матч - открытие минского стадиона "Динамо"

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В продажу поступили билеты на международную матчевую встречу, которой откроется реконструированный стадион "Динамо" в Минске. Цена на билеты составляет от Br5 до Br7, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На главной спортивной арене Беларуси 22 июня будут соревноваться легкоатлеты Беларуси, Украины, стран Балкан и Балтии. Ожидается, что в белорусской команде выступит немало известных спортсменов - призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро по метанию молота Иван Тихон, в соревнованиях по метанию копья одной из фавориток наверняка будет Татьяна Холодович, высокие результаты в беге на 100 м с барьерами могут показать Алина Талай и Эльвира Герман. Предстоящие соревнования легкоатлетов станут первым турниром на стадионе, которому через год предстоит стать местом проведения II Европейских игр.

В настоящее время на стадионе "Динамо" ведутся работы в подтрибунных помещениях. Обновленная динамовская арена сможет вместить 22 246 зрителей, причем порядка 75% мест находятся под козырьком.-0-