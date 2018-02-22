Поступили в продажу билеты на матч за Суперкубок между футболистами БАТЭ и брестского "Динамо"

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в продажу поступили билеты на матч за футбольный Суперкубок между чемпионом Беларуси борисовским БАТЭ и обладателем Кубка брестским "Динамо". Цена на билеты Br4-5, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первый официальный поединок нового сезона состоится 10 марта на стадионе ФК "Минск", начало в 16.30. Чтобы попасть на трибуны, болельщикам нужно поторопиться, ведь трибуны уютной арены вмещают всего 3 тыс. зрителей, а желающих увидеть игру гораздо больше.
Матч за Суперкубок уже в девятый раз откроет футбольный сезон в Беларуси. Борьбу за этот трофей ведут чемпион и обладатель Кубка страны. Борисовский БАТЭ неизменно принимает участие в этих поединках и 7 раз из 8 становился победителем. Только в 2012 году борисовчане уступили Суперкубок футболистам "Гомеля", проиграв 0:2 на поле минского Футбольного манежа.-0-
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