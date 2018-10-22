Правительство определило, как дисквалифицированные за допинг спортсмены будут возвращать призовые

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило положение о порядке расчета, возмещения и взыскания в республиканский бюджет сумм денежных средств, выплаченных спортсменам и (или) их персоналу за достигнутые спортивные результаты, которые были признаны недействительными из-за применения к спортсменам спортивной дисквалификации за допинг в спорте. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №750 от 19 октября 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Согласно документу, дисквалифицированным за допинг спортсменам придется вернуть в республиканский бюджет именные стипендии Президента в сфере физической культуры и спорта, призы в денежной либо натуральной форме спортсменам, вознаграждения тренерам.

Возмещать средства будут спортсмены (их законные представители) или их персонал, которым такие денежные средства были выплачены, на основании приказа председателя центрального совета ДОСААФ - по техническим и авиационным видам спорта, министра спорта и туризма - по иным видам спорта.

Суммы денежных средств, которые необходимо вернуть, будут рассчитываться согласно приложению, утвержденному этим же постановлением. Перечислить деньги нужно не позднее шести месяцев со дня получения письменного уведомления. По запросу спортсменам могут дать однократно предоставить рассрочку возмещения денег на срок до шести месяцев.

При отсутствии добровольного возмещения денежных средств Министерство спорта и туризма, ДОСААФ принимают меры по взысканию таких средств в судебном порядке.-0-