Председатель Могилевского облисполкома вручил награды Динаре Алимбековой и Юрию Голубу

7 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня прошло торжественное мероприятие, посвященное итогам выступления спортсменов области на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пхенчхане, а также республиканских соревнованиях "Снежный снайпер", передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний день еще раз погрузил всех в атмосферу праздника, который подарили стране ее олимпийцы и паралимпийцы. Немалая заслуга в этом и спортсменов Могилевщины. На их счету золото у биатлонистки Динары Алимбековой в эстафетной гонке и четыре медали у биатлониста паралимпийца Юрия Голуба.

Юрий Голуб и Владимир Доманевский

Динара Алимбекова и Владимир Доманевский

"Благодаря вам на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пхенчхане звучал не раз гимн Беларуси. Это дорого стоит для жителей Могилевской области и Беларуси, когда на пьедестал почета поднимаются спортсмены и звучит гимн страны, олицетворяющий силу и высокий уровень развития нашего государства. Это говорит о том, что мы имеем возможность вкладывать средства в спорт высоких достижений, поддерживать молодые таланты, которые прославляют Беларусь, - подчеркнул председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский. - Трудно передать словами ту радость, которую мы испытали, когда белорусские биатлонистки Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева победили в эстафетной гонке на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, а также, когда уроженец небольшого поселка Глуска паралимпиец Юрий Голуб завоевал четыре награды и тем самым прославил свою малую родину и нашу страну".

Руководитель области поблагодарил за проделанную большую работу тренеров, которые в массовом спорте растят таланты, в том числе в обычных сельских школах, где сегодня огромное внимание уделяется здоровому образу жизни и подготовке спортивного резерва. Как результат - успешное выступление ребят из Могилевской области и на республиканских соревнованиях "Снежный снайпер". "Именно с таких небольших дворовых соревнований, внутришкольных, районных, а затем и областных стартов формируется характер будущего олимпийца, человека, который стремится достичь результата, и, конечно же, ценою неимоверных усилий и труда. Поэтому в медали, которые привезли наши олимпийцы и паралимпийцы, вложен прежде всего огромный труд их самих и тренеров", - отметил Владимир Доманевский.

Динара Алимбекова и Юрий Голуб

Губернатор тепло поздравил спортсменов с достигнутыми результатами, пожелал, чтобы это были не последние их награды, а только начало побед могилевчан на соревнованиях самого высокого уровня и во всех видах спорта.

За успешное выступление на Олимпийских играх в Пхенчхане Владимир Доманевский вручил учащейся отделения биатлона Могилевского областного комплексного центра олимпийского резерва Динаре Алимбековой почетную грамоту Могилевского облисполкома, такой же награды удостоен спортсмен-инструктор национальной команды по биатлону паралимпиец Юрий Голуб. Благодарственные письма из рук руководителя области за успешное выступление на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пхенчхане и подготовке к ним спортсменов получили спортсмен-инструктор национальной команды по биатлону Роман Елетнов, тренер-преподаватель по лыжным гонкам отделения биатлона Могилевского областного комплексного центра олимпийского резерва Николай Шабловский, тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Чаусского района (первый тренер Динары Алимбековой) Мария Шипикова.

За успешное выступление на республиканских соревнованиях "Снежный снайпер-2018" благодарственные письма председателя Могилевского облисполкома и ценные подарки вручены учащейся СШ №1 Черикова Валерии Сазанковой, учащимся Забелышинской СШ Хотимского района Никите Горбачеву, Антону Вдовенко, Евгению Волкову и Степану Кучерявому, учащимся Барсуковской базовой школы Климовичского района Нине Снытко и Анне Добровольской, учащемуся СШ №1 Круглого Глебу Близнякову. Нагрудным знаком Министерства образования "Отличник образования" награжден учитель физической культуры и здоровья Забелышинской СШ Александр Степченко. Ряд спортсменов и тренеров также получили благодарственные письма от Могилевского областного Совета депутатов.

Участники церемонии

В свою очередь от имени спортсменов Динара Алимбекова поблагодарила руководство Могилевской области за оказанную помощь и поддержку. "Мы очень старались представить достойно Могилевщину на самом престижном старте четырехлетия, и у нас это получилось. Я очень горжусь, что у нас есть преемники - маленькие чемпионы "Снежного снайпера". Им есть к чему стремиться, на кого ровняться и добиваться в спорте и жизни еще больших высот". В качестве подарка Динара Алимбекова передала Владимиру Доманевскому панно с олимпийской символикой и автографами спортсменов.

В формате беседы за чашкой чая в теплой и дружественной атмосфере руководитель области пообщался со спортсменами и их тренерами, поинтересовался планами и задачами на будущее. Во время диалога также были затронуты темы завершения строительства лыжероллерной трассы в Чаусском районе и приобретения снежной пушки для действующей в Могилеве. Губернатор пообещал взять эти вопросы на контроль и по возможности в ближайшее время их решить.-0-

Фото Могилевского облисполкома.