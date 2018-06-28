Председателем ФХБ избран Геннадий Савилов

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателем ФХБ избран 42-летний Геннадий Савилов, передает корреспондент БЕЛТА. Конференция ФХБ приняла единогласное решение в результате голосования.

Новый руководитель белорусского хоккея отметил, что перед тем как принять предложение возглавить федерацию, тщательно изучил состояние дел. Как подчеркнул Геннадий Савилов, времени на раскачку нет. "Уже началась подготовка к чемпионату страны, следует продолжить развивать детско-юношеский хоккей, откуда должны прийти новые профессиональные игроки. В ближайшее время необходимо назначить нового тренера национальной сборной Беларуси. Скорее всего, это будет не иностранный специалист. А первоочередная задача - вернуть сборную в элитный дивизион, в среднесрочной перспективе - выступить на Олимпиаде 2022 года в Пекине", - рассказал Геннадий Савилов.

Второй момент, на который нужно обратить внимание, - взаимоотношения федерации и ведущего клуба ХК "Динамо-Минск". "Не секрет, что сотрудничество ФХБ и клуба далеко от идеального. Вице-премьер Василий Жарко высказал на конференции пожелание, чтобы был один наблюдательный совет у клуба и федерации. Будем над этим работать не в ущерб выступлениям команды в КХЛ, но и для сборной должна быть отдача от клуба", - отметил руководитель ФХБ.

По мнению Геннадия Савилова, сборная должна комплектоваться из игроков мирового класса, если хотим играть в элитном дивизионе. "Здесь необходимо усиливать роль "Динамо-Минск". Наш чемпионат должен быть конкурентоспособным и служить для выпускников спортшколы трамплином в топ-чемпионаты", - подчеркнул председатель ФХБ.

Он считает, что федерация хоккея должна координировать действия всех структур по развитию вида спорта. "Очень важна работа с областными администрациями, Минспорта, НОК", - сказал глава ФХБ.

Сегодня в Минске состоялась конференция ФХБ, на которой подводились итоги прошлого сезона. Семен Шапиро из-за неудовлетворительных результатов национальной сборной, которая покинула элитный дивизион, принял решение подать в отставку. Новым руководителем ФХБ избран бывший хоккеист Геннадий Савилов.-0-