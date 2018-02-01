Представителей более 10 стран ожидают на ЧМ по вертолетному спорту-2018 в Минске

1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по вертолетному спорту, который пройдет в Беларуси 24-30 июля, ожидается участие пилотов из более чем 10 стран. Такая информация была озвучена сегодня в Бресте на заседании совместного президиума центральных советов ДОСААФ Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас в 2018 году одним из важных мероприятий является проведение чемпионата мира по вертолетному спорту. Это значимое событие совпадает с открытием в Минске аэроклуба", - рассказал председатель Центрального совета ДОСААФ Беларуси Иван Дырман.

Открытие турнира состоится на территории новой учебно-спортивной базы минского ДОСААФ в пос. Липки. Непосредственно полеты будут проходить на аэродроме Боровая. Организаторы ожидают, что в чемпионате мира примут участие представители не менее 11 стран. Окончательный список заявок будет сформирован в июне. На вертолетах Ми-2 и Robinson 44 пилоты будут соревноваться в разгрузке грузов, слалому (вертолетным гонкам) и навигации.

ДОСААФ Беларуси готовит к соревнованиям шесть основных экипажей. К слову, белорусские летчики считаются фаворитами грядущего ЧМ. На международных состязаниях они регулярно входят в тройку сильнейших.

В июле прошлого года в Беларуси состоялся тест-чемпионат мира по вертолетному спорту. В репетиции ЧМ-2018 приняли участие более 20 экипажей из пяти стран.-0-