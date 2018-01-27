27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители 20 стран станут участниками турнира по сквошу в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Соревнования международного уровня по сквошу среди профессиональных спортсменов категории PSA пройдут в Беларуси впервые. На турнире соберутся первые ракетки стран Европы. Кроме того, запланированы международные сертифицированные соревнования европейского уровня среди юниоров категории ESF Juniors.

Заявку подали 150 участников из 20 стран Европы, Азии и Африки. Среди белорусов на корт выйдут члены национальной сборной по сквошу Илья Михальчук, Василий Дмитриев, Ольга Хмелевская и Ирина Кульбацкая.

Любители сквоша могут зарегистрироваться до 31 января. "Для тех, кто еще не пробовал свои силы в интересном и захватывающем сквоше, будет возможность посетить все игры турнира, так как вход абсолютно свободный", - отметили организаторы.-0-