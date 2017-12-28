Премьера фильма о победе советских баскетболистов на Играх-1972 состоялась в Минске

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьерный показ фильма "Движение вверх" о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде в 1972 году в Мюнхене состоялось сегодня в Минске. Ленту представил зрителям участник решающего матча, уроженец Гродненской области Иван Едешко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Почетными гостями мероприятия стали министр спорта и туризма Александр Шамко, председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков, руководство БК "Цмокі-Мінск", Falcon Club, а также олимпийские чемпионы - триумфаторы Мюнхена: Иван Едешко (баскетбол), Елена Белова (фехтование), Александр Медведь (вольная борьба), Антонина Кошель (спортивная гимнастика). Также на премьеру приглашены победители Игр Татьяна Белошапко (баскетбол, Москва-1980), Александр Богданович (гребля на каноэ, Пекин-2008), Александр Романьков (фехтование, Сеул-1988).

В премьере картины приняли участие и актеры, снявшиеся в фильме "Движение вверх": белорус Егор Климович (исполнивший роль Александра Болошева) и литовец Джеймс Тратас (Модестас Паулаускас), а также автор сценария белорус Андрей Курейчик.

"Победа баскетбольной сборной СССР 1972 года - пример для нынешнего поколения, молодежи, как необходимо тренироваться, работать и не сдаваться, как бы тяжело не приходилось", - отметил Александр Шамко. Руководитель спортивной отрасли вручил Ивану Едешко памятный нагрудный знак "За развитие физической культуры и спорта в Республике Беларусь".

Максим Рыженков в свою очередь вручил знаменитому спортсмену памятный сувенир федерации и именную майку под девятым номером.

За значительный вклад в развитие олимпийского движения, массового спорта и спорта высших достижений в Беларуси Иван Едешко награжден почетной грамотой Национального олимпийского комитета Беларуси. Прославленный баскетболист посетил сегодня Зал олимпийской славы и музейную экспозицию НОК Беларуси.

Иван Едешко вошел в историю отечественного и мирового баскетбола благодаря "золотому пасу" Александру Белову за три секунды до окончания финального матча со сборной США на Олимпиаде в Мюнхене-1972. В сложной, напряженной концовке матча баскетболисты советской сборной три раза вводили мяч в игру из-за остановок и проблем с отсчетом времени и смогли победить американцев с минимальным счетом - 51:50.-0-