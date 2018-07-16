Пресс-конференция Диего Марадоны в Бресте (ОНЛАЙН)

В 18.00 запланирована его первая белорусская пресс-конференция в отеле "Эрмитаж". Для этих целей здесь переоборудуют большой зал ресторана. Как сообщила пресс-секретарь ФК Ольга Хижинкова, на пресс-конференцию аккредитовались около 90 корреспондентов, представляющих различные издания и информационные агентства из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы, Франции.
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