Пресс-конференция о проведении ЧМ среди студентов по конькобежному спорту пройдет в БЕЛТА 20 марта

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция о проведении в Минске IV чемпионата мира среди студентов по конькобежному спорту состоится в пресс-центре БЕЛТА 20 марта в 11.00.

В пресс-конференции примут участие министр образования Беларуси, глава оргкомитета чемпионата Игорь Карпенко, президент Европейской ассоциации университетского спорта, член Исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта (FISU) Адам Рошек (Польша), председатель Белорусской ассоциации студенческого спорта, олимпийский чемпион по гребле на каноэ Александр Богданович, вице-президент НОК Беларуси, председатель Белорусского союза конькобежцев, генеральный директор МКСК "Минск-Арена" Николай Ананьев.

IV чемпионат мира среди студентов по конькобежному спорту, организуемый под патронажем Международной федерации университетского спорта (FISU), пройдет в Минске с 21 по 25 марта 2018 года. В нем примут участие более 100 молодых спортсменов из 15 стран.

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