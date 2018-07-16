Пресс-конференция о турнире FEI и чемпионате Беларуси по конному троеборью пройдет в БЕЛТА 18 июля

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция, посвященная международным соревнованиям FEI и чемпионату Беларуси по конному троеборью, состоится в пресс-центре БЕЛТА 18 июля в 11.00.

В пресс-конференции примут участие председатель ОО "Белорусская федерация конного спорта" Сергей Дражин, генеральный директор учреждения "Республиканский центр олимпийской подготовки по конному спорту и коневодства" Виктор Малашко, член национальной сборной по выездке МСМК Анна Карасева, член национальной сборной по троеборью МСМК Александр Фоминов.

На базе Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в агрогородке Ратомка (Минская область) с 26 по 29 июля будет проводиться квалификационный международный турнир по конному троеборью уровня сложности CCI3*/CCI2*/CCI1*, CIC3*/CIC2*. В рамках соревнований пройдет чемпионат Беларуси по троеборью 2018 года.

Также в эти дни состоится один из пяти семинаров Международной федерации конного спорта (FEI) для официальных лиц: судей, кросс-дизайнеров и технических делегатов.

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