Презентация II Европейских игр и минского ЧМ по баскетболу (U-17) состоялась в Брюсселе

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация II Европейских игр и минского чемпионата мира по баскетболу среди девушек до 17 лет состоялась на конгрессе Международной ассоциации спортивной прессы (АИПС) в Брюсселе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представителям ведущих мировых и европейских СМИ о предстоящих крупных спортивных событиях в столице Беларуси рассказали менеджер по коммуникациям и СМИ дирекции II Европейских игр Алексей Богданович и генеральный секретарь Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина.

Белорусская сторона организовала интересную презентацию об условиях проведения в июле 2018 года чемпионата мира по баскетболу среди девушек, а также соревнований 1-2 сентября по баскетболу 3х3 Palova-2018, которые станут тестовыми при подготовке к II Европейским играм в Минске.

"Во время проведения баскетбольных турниров в июле и сентябре в Минске организаторы постараются создать наиболее комфортные условия для работы журналистов. Опираясь на солидный опыт проведения турниров самого высокого уровня в нашей стране, Белорусская федерация баскетбола использует все наработки, чтобы чемпионат мира в июле, тестовые соревнования 3х3 к II Европейским играм прошли в соответствии со всеми международными стандартами", - отметила Анастасия Маринина.

АИПС - международная профессиональная организация журналистов, созданная в 1924 году. Членами ассоциации являются национальные объединения спортивных журналистов 130 государств мира, в том числе Беларуси.-0-