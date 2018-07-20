Презентация серии почтовых марок в честь медалистов Олимпийских и Паралимпийских игр-2018 прошла в НОК Беларуси

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в Зале олимпийской славы Национального олимпийского комитета Беларуси прошла презентация и торжественная церемония гашения серии почтовых марок "Медалисты XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане" и почтового блока "Медалисты XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане", передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии участвовали четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и ее подруги по биатлонной эстафетной команде олимпийские чемпионки Надежда Скардино, Ирина Кривко и Динара Алимбекова, а также олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова. Паралимпийцев представляли трехкратная чемпионка Светлана Сахоненко (лыжные гонки), паралимпийский чемпион Юрий Голуб (биатлон), призеры Паралимпиады Дмитрий Лобан (биатлон, лыжные гонки) и Лидия Графеева (биатлон).

Динара Алимбекова, Дарья Домрачева и Надежда Скардино

Анна Гуськова

Каждая почтовая марка, посвященная медалистам зимней Олимпиады, выпущена тиражом 56 тыс. экземпляров, почтовый блок в честь паралимпийцев - 15 тыс. Дизайн почтовой продукции разработала Евгения Бедоник, а напечатаны они были в Бобруйской типографии имени Непогодина.

Новые марки уже сегодня были помещены на символические почтовые карточки и со словами благодарности юных представителей различных видов спорта из образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" отправились по адресам их тренеров.

В церемонии приняли участие представители НОК, Министерства спорта и туризма, Министерства связи и информатизации, Паралимпийского комитета, федераций по видам спорта.

На ХХIII зимних Олимпийских играх белорусские спортсмены завоевали две золотые и одну серебряную медали, на XII зимней Паралимпиаде в активе белорусов 12 наград (по 4 золота, серебра и бронзы).-0-

Фото Андрея Покумейко

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