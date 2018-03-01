Президент ЕОК с нетерпением ждет открытия II Европейских игр в Беларуси

1 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочианчич по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил журналистам, что с нетерпением ждет открытия II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

"Европейские олимпийские комитеты полностью удовлетворены той подготовкой, которая проведена на настоящий момент. Мы с оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее, потому что у вас этими вопросами занимаются квалифицированные, хорошо подготовленные, профессиональные кадры, - подчеркнул Янез Кочианчич. - Я с нетерпением жду того момента, когда приеду сюда на открытие Евроигр в следующем году".

Президент ЕОК рассказал, что он также поздравил Александра Лукашенко с результатами белорусских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. "Мои поздравления и белорусскому народу за 15-е место в мировом рейтинге. Это очень хорошее место. Оно отражает тот уровень спортивной компетенции, которым обладает Беларусь. Причем компетенции как с точки зрения спорта, так и с точки зрения организации спортивного процесса. Это вселяет в нас уверенность в успешной подготовке к Европейским играм", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном предвзятом отношении судей к некоторым белорусским олимпийцам в Пхенчхане, Янез Кочианчич отметил, что на встрече с Александром Лукашенко напрямую этот вопрос не затрагивался. "Но знаете, я из Словении, и у нас тоже есть определенные претензии подобного рода. Но судьи - это судьи, спорт - это спорт, и победа достигается не за зеленым столом переговоров, а на спортивных площадках", - заключил глава ЕОК.-0-