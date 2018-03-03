Президент ЕОК удовлетворен качеством и скоростью подготовки Беларуси к Евроиграм-2019

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочианчич удовлетворен качеством и скоростью подготовки Беларуси к проведению II Европейских игр. Об этом он заявил сегодня на встрече с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кобяков отметил, что встречи с главой ЕОК во время подготовки к Евроиграм-2019 уже стали регулярными. И по мере приближения соревнований такие встречи могут быть более частыми. До старта II Европейских игр осталось менее 500 дней. "В общем-то время еще есть. Но те, кто понимает, какие масштабные задачи перед нами стоят, говорят, что времени не так много", - сказал премьер-министр.

Сейчас подготовка к соревнованиям идет в соответствии с договоренностями и по графикам, согласованными Беларусью и ЕОК. "Тем не менее есть ряд вопросов, которые мы должны будем обсудить, и мы готовы это сделать. Думаю, мы найдем решение тех проблем, которые возникают", - добавил Андрей Кобяков.

Андрей Кобяков

Янез Кочианчич во время нынешнего визита в Минск уже провел ряд встреч, касающихся подготовки страны к Евроиграм, представители ЕОК передали свои предложения касательно организации соревнований. "Мы удовлетворены тем, что мы увидели, - отметил президент ЕОК. - Атмосфера, которая сложилась, очень дружественная, можно сказать, что это атмосфера сотрудничества". По его мнению, успешному проведению Евроигр будет способствовать и то, что Беларусь уже принимала крупные соревнования, в том числе чемпионат мира по хоккею в 2014 году.

"Я очень доволен, что нет никакой задержки в подготовке инфраструктуры. Подготовка идет очень хорошо и в срок", - резюмировал Янез Кочианчич.

Во время встречи

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол. Атлеты разыграют 206 комплектов медалей в 23 спортивных дисциплинах. Состязания пройдут на 12 спортивных площадках.

На Евроигры-2019 планируется прибытие около 4 тыс. спортсменов, 2 тыс. тренеров и других представителей официальных делегаций из 50 европейских национальных олимпийских комитетов. Кроме того, в Беларусь приедут примерно 650 международных и 410 национальных спортивных судей, около 1 тыс. зарубежных представителей СМИ, руководители европейских спортивных федераций и ведомств, представители и работники штаб-квартиры ЕОК, главы европейских НОК, а также высокие должностные лица ряда государств.-0-

Фото Геннадия Жинкова.