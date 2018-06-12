Президент IAAF примет участие в церемонии открытия стадиона "Динамо"

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Себастьян Коэ примет участие в церемонии открытия минского стадиона "Динамо" 21 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.
Красочное шоу состоится ровно за год до начала II Европейских игр в Минске.
Под руководством заместителя премьер-министра Беларуси Василия Жарко сегодня на арене стадиона прошло совещание, посвященное завершению реконструкции спортивного объекта. Участие в нем приняли министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, министр культуры Юрий Бондарь, министр здравоохранения Валерий Малашко, заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич, директор стадиона "Динамо" Василий Алексеенко.
Вице-премьер заслушал отчеты должностных лиц о ходе работ, а также предложения о церемонии торжественного открытия стадиона. Руководитель режиссерско-постановочной группы Алексей Задков рассказал о концепции церемонии открытия. Организаторы не стали раскрывать всех подробностей шоу 21 июня, отметив лишь, что это будет яркий праздник, во время которого зрители смогут убедиться в некоторых возможностях универсальной спортивный арены.
Планируется, что первыми на беговую дорожку стадиона выйдут юные легкоатлеты - учащиеся специализированных детско-юношеских спортивных школ из всех областей и Минска. Старт эстафете 4x100 метров среди представителей ДЮСШ дадут президент IAAF Себастьян Коэ и олимпийская чемпионка в беге на 100 м Юлия Нестеренко.
Зрители станут также свидетелями необычного матча с участием лучших футболистов страны. На церемонии открытия состоится и парад участников матчевой встречи по легкой атлетике между сборными командами Беларуси, Украины, стран Балтии и балканского региона, которая пройдет на "Динамо" 22 июня.
Завершится церемония открытия стадиона "Динамо" праздничным фейерверком.-0-
Фото Министерства спорта и туризма Беларуси
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