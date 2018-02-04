Президент МОК заявил о необходимости реформы CAS

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне нуждается в реформировании. Об этом заявил сегодня Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на пресс-конференции в Пхенчхане, сообщают информагентства.

Отвечая на вопрос о решении CAS удовлетворить апелляции 28 российских атлетов, ранее отстраненных от участия в Олимпийских играх, Томас Бах сказал, что МОК разочарован таким исходом дела. "Мы обсуждали это решение суда на исполкоме МОК здесь в Пхенчхане. Конечно, олимпийский комитет не может быть удовлетворен им. Считаем, Спортивный арбитражный суд нуждается в реформе, чтобы лучше и качественнее рассматривать сложные дела", - рассказал Томас Бах.

Президент МОК обратил внимание, что российские спортсмены, оправданные CAS, могут получить приглашения на Олимпиаду. "МОК будет придерживаться решения исполкома от 5 декабря и переправил эти дела комиссии Валери Фурнейрон, которая вынесет свои рекомендации, а окончательное решение, надеюсь, будет принято в течение следующих нескольких дней", - отметил Томас Бах.

Как сообщалось, ранее CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов зимних Игр в Сочи.-0-