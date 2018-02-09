Президент Республики Корея открыл XXIII зимние Олимпийские игры

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин официально объявил об открытии XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Глава страны-хозяйки нынешней Олимпиады пожелал всем участникам и гостям успехов на спортивных аренах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах начал свою речь на корейском языке, вызвав аплодисменты переполненных 35-тысячных трибун стадиона. Томас Бах отметил, что все любители спорта долго ждали этого дня - время Пхенчхана настало. Он поблагодарил организаторов, волонтеров, которые тепло встретили спортсменов и болельщиков из других стран. Сейчас пришла очередь показать свое мастерство спортсменам, которые готовились к этим стартам долгие годы. Глава МОК подчеркнул, что спорт объединяет людей всех стран, что ярко показали корейские атлеты, пройдя вместе на церемонии открытия нынешних Игр.

Руководитель оргкомитета ОИ-2018 Ли Хи Пом отметил, что нынешняя Олимпиада - вторая для Республики Корея, 30 лет назад, в 1988 году, Сеул принимал летние Игры, а теперь его эстафету принял зимний Пхенчхан. Он сказал, что все участники Олимпиады уже вошли в историю как выдающиеся атлеты, а хозяева готовы всячески помогать гостям.

В зимних Играх-2018 примут участие более 2,5 тыс. атлетов из 92 стран мира. Беларусь представят 32 атлета, которые будут бороться за награды в шести видах спорта. Всего на аренах Пхенчхана будет разыграно 102 комплекта наград.

Первые пять медальных комплектов обретут своих хозяев в субботу, 10 февраля.-0-