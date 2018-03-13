Президенты МОК и МПК подписали договор о сотрудничестве до 2032 года

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс подписали соглашение о продлении сотрудничества до 2032 года. Такая информация размещена на сайте Международного олимпийского комитета, сообщает БЕЛТА.

Новый договор основывается на уже имеющемся соглашении о партнерстве и сотрудничестве между двумя организациями. Согласно новому документу, МОК продолжит содействовать проведению Паралимпийских игр в стране, принимающей Олимпиаду. Организации совместно будут работать над ростом популярности Паралимпиады. Также МОК обязан обеспечивать финансовую стабильность МПК как минимум следующие 14 лет.

Томас Бах подчеркнул, что развитие сотрудничества между олимпийским и паралимпийским движениями - одна из приоритетных задач. Он назвал большой честью для своей организации работу по поддержке и развитию МПК. В то же время Эндрю Парсонс заявил, что для него укрепление отношений с Международным олимпийским комитетом также является приоритетной задачей. Он подчеркнул, что с момента подписания первого соглашения между организациями Паралимпийские игры получили серьезное развитие.

Соглашение подписано в южнокорейском Пхенчхане, где с 9 по 18 марта проходят XII зимние Паралимпийские игры.-0-