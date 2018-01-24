При подготовке к Пхенчхану учитывался опыт Пекина-2008 и Сеула-1988

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При подготовке к Олимпийским играм в Пхенчхане учитывался опыт адаптации атлетов перед Играми в Пекине в 2008 году и Сеуле в 1988-м. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Республиканского научно-практического центра спорта, руководитель медицинской группы Геннадий Загородный, передает корреспондент БЕЛТА.

Врачи учли многие моменты при перелете в Азию. "В феврале в горах Пхенчхана ожидается комфортная морозная погода. Адаптация должна пройти нормально. Наши врачи при подготовке использовали материалы, которые были наработаны на Играх в Пекине, удалось даже найти документы, которые использовались в Сеуле. В штаб белорусской делегации войдут пять медицинских работников, вдобавок будут свои врачи в командах по биатлону и фристайлу", - отметил Геннадий Загородный.

Одной из основных проблем он считает длительный перелет. "После долгого путешествия атлетам будут необходимы физиопроцедуры, массаж. Это все мы предусмотрели", - подчеркнул руководитель.

Первая группа белорусских атлетов отправится в Пхенчхан 1 февраля. Открытие XXIII Олимпийских игр состоится 9 февраля. В Играх примут участие 28 белорусских спортсменов в шести видах спорта.-0-