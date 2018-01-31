Призовые соревнования для не допущенных к ОИ российских атлетов будут эквивалентны олимпийским

31 января, Ново-Огарево /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил провести отдельные соревнования для олимпийцев, не попавших на Игры в Пхенчхане, и обеспечить премирование победителей этих соревнований на уровне не менее "олимпийских премий". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин проинформировал членов правительства о том, что он встречался с нашими спортсменами, которые отправляются на Олимпийские игры, и напомнил кабинету министров о решении организовать соревнования для тех наших атлетов, которые не были допущены к участию в Олимпийских играх. Он поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Путин также поручил проработать вопрос по проведению рекламной компании этих соревнований. При этом Песков отметил, что пока не принято решений о сроках проведения соревнований, а также о том, предполагается ли участие в них иностранных спортсменов.-0-