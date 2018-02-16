Проблема с транспортом на Олимпиаде в Пхенчхане решена - оргкомитет

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблема организации транспорта на Олимпийских играх в Пхенчхане решена. Об этом заявил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю, сообщает ТАСС.

В частности, по словам Сон Пэк Ю, сокращены интервалы между рейсами автобусов, перевозящими спортсменов, болельщиков и журналистов.

Ранее глава транспортной службы оргкомитета Олимпийских игр Ким Чен Нам сообщил об увеличении на 10% среднего количества автобусов, которые ежедневно будут задействованы для перевозки людей. Изначально планировалось, что в среднем будет задействовано около 1,8 тыс. автобусов, но из-за участившихся случаев задержки рейсов было решено довести этот показатель до 2 тыс.-0-