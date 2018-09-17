Прокопенко: мировой форум в Мехико - исторический для белорусского пятиборья

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира в Мехико стал историческим для белорусского современного пятиборья. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА обладательница двух золотых наград турнира Анастасия Прокопенко.

Национальная команда Беларуси вернулась из Мексики в отличном настроении. Женская эстафета в составе Анастасии Прокопенко и Ирины Просенцовой заняла первое место, лидер сборной Анастасия Прокопенко позже повторила успех в индивидуальном зачете.

"Чемпионат был сложным для многих атлетов. Мехико находится на высоте 2 240 м, и для многих атлетов такие условия - сложные испытания. Белорусская команда перед мировым форумом прошла сбор в горах в Италии, поэтому были готовы хорошо. Однако и в такой ситуации Татьяна Халдоба, выступавшая вместе со мной в индивидуальном зачете, имела проблемы с дыханием. Мне же удалось избежать всех проблем и показать высокий результат. Две золотые медали в такой жесткой конкуренции, считаю, это историческое достижение для белорусского пятиборья", - сказала Анастасия Прокопенко.

Ирина Просенцова и Анастасия Прокопенко

Во время чемпионата мира в Мехико белорусской пятиборке вручили и бронзовую награду Олимпийских игр в Пекине. В столице Китая белоруска уступила третье место украинке Виктории Терещук. Однако допинг-проба украинской спортсменки после перепроверки дала положительный результат на анаболический стероид туринабол. По решению Международного олимпийского комитета награду передали Анастасии Прокопенко. "Каждая награда дорога мне, с Олимпиады-2008 особенно. Десять лет назад поехала в Пекин с воспалением легких, но смогла занять высокое четвертое место, а спустя годы, видите, как все обернулось", - отметила спортсменка.

Анастасия Прокопенко, которая является мамой двух детей, подчеркнула, что без поддержки семьи ей не удалось бы достичь таких результатов в спорте.

Последние два сезона для опытной белорусской пятиборки стали самыми успешными в карьере: на домашнем чемпионате Европы-2017 и завершившемся в Мексике чемпионате мира Анастасия Прокопенко завоевала золотые медали.-0-

Фото Дениса Костюченко