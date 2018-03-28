Развитие детского и массового футбола в Гродно обсудят на семинаре с представителями УЕФА

28 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вопросы развития детского и массового футбола в Гродно обсудят 30 марта с представителями УЕФА, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

Учебно-методический семинар, участие в котором примут руководители и специалисты специализированных учебно-спортивных учреждений, физкультурно-спортивных клубов, физкультурно-оздоровительных центров Гродненской области, а также иностранные гости, будет проводиться на базе ЦСК "Неман". Среди вынесенных на обсуждение вопросов - развитие массового футбола, проведение детских и ветеранских соревнований.

"По количеству отделений в спортивных школах футбол - второй вид в регионе после легкой атлетики. По участию же тех, кто так или иначе в игре, кто не только занимается футболом профессионально, но выходит поиграть в свободное время, это вид спорта номер один. Поэтому вопросам его развития в регионе уделяется большое внимание", - отметил Олег Андрейчик.

Идея провести семинары с привлечение зарубежных специалистов была поднята на коллегии управления спорта и туризма Гродненского облисполкома "О развитии футбола в Гродненской области", состоявшейся в конце 2017 года. Одной из важнейших задач тогда было обозначено развитие именно массового футбола.

"Для нас важно добавить креатива, свежих идей как в привлечении большего количества людей к футболу, так и внести что-то новое в проведение соревнований для детей и любителей, что также поможет сделать футбол еще популярней", - подчеркнул Олег Андрейчик.

Своим видением по теме массового футбола с гродненцами поделятся специалисты от УЕФА. Джейми Хоучен полтора десятка лет трудился региональным менеджером по развитию в национальном дивизионе Английской ассоциации футбола. В последние два года также участвовал в программах развития футбола и обучения в более чем 20 странах. Выступит в Гродно и Пит Хуберс из Нидерландов. Сейчас он технический директор по массовому футболу индийской суперлиги, а ранее на протяжении 14 лет являлся членом комиссии по массовому футболу УЕФА.

Это лишь первая из подобных встреч с иностранными специалистами, запланированных в Гродно на 2018 год.-0-