Развитие легкой атлетики требует непрерывной связи с наукой и медициной - Ковальчук

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В легкой атлетике должна быть обеспечена постоянная и непрерывная связь с наукой и медициной. Об этом заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на рабочем совещании, на котором рассматривались состояние и перспективы развития легкой атлетики в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

По словам министра, в этом деле важнейшая роль отводится специалистам Республиканского научно-практического центра спорта, а также Белорусского государственного университета физической культуры, которые должны работать в тесном контакте со спортсменами и тренерами национальной команды, представителями Белорусской федерации легкой атлетики.

"Легкая атлетика - наиболее массовый вид спорта, способствующий всестороннему физическому развитию человека. Из всех олимпийских видов спорта является самым медалеемким. Именно поэтому все, что происходит в легкой атлетике, в Беларуси находится под особо пристальным вниманием. Для развития этого вида спорта сделано немало, во всех регионах создаются неплохие условия, начала появляться перспективная молодежь, тем не менее, работы еще много", - отметил Сергей Ковальчук.

Он рассказал о некоторых недавних поездках по стране, во время которых убедился, что реальное положение дел с развитием легкой атлетики на местах далеко не радужное. "Зачастую просто не хватает организованности и дисциплины. Некоторые привыкли только жаловаться, а сами не могут сделать элементарное: нанести разметку на стадионе, оборудовать, скажем, сектор для толкания ядра", - сказал министр.

Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о том, какую деятельность проводит федерация по развитию и популяризации легкой атлетики, проведению массовых соревнований, формированию здорового образа жизни. В качестве положительных примеров он назвал проекты, которые осуществляются совместно с Министерством спорта и туризма, Министерством образования - "300 талантов для Королевы" и "Школиада". "Проекты существуют уже не первый год, мы считаем, что они себя неплохо зарекомендовали, нужно дать возможность их продолжить в полном объеме. Финалисты проекта "300 талантов для Королевы" зачислены в экспериментальную группу Республиканского государственного училища олимпийского резерва и получили шанс заняться легкой атлетикой на профессиональном уровне. Особенно важно, что к спорту приобщаются юные жители из тех населенных пунктов, где нет детско-юношеских спортивных школ", - рассказал Вадим Девятовский.

Также федерация уделяет большое внимание развитию массового спорта, регулярно проводя различного рода забеги, включая самый популярный в Беларуси - Минский полумарафон. Как отметил председатель БФЛА, предполагается, что в нынешнем году в полумарафоне примет участие около 35 тыс. любителей бега из разных стран.

Что касается спорта высших достижений, то, по словам руководителя федерации, в последнее время сохраняется стабильный тренерский состав национальной команды, который проходит через обязательные курсы повышения квалификации. Федерация тесно сотрудничает с РНПЦ спорта, привлекая для работы со спортсменами лучших специалистов, объединенных в комплексную научную группу.

Как подчеркнул Вадим Девятовский, в белорусской легкой атлетике есть хороший сплав молодости и опыта, когда рядом с именитыми и заслуженными спортсменами подрастает перспективная и амбициозная молодежь. "Настроение у всех боевое, уже совсем скоро в Берлине пройдет чемпионат Европы, где нужно проявить себя с лучшей стороны. После чего мы проведем на минском стадионе "Динамо" тестовые соревнования, в ходе которых проверим готовность судей и волонтеров. Ну а затем самая ответственная задача - успешно выступить перед родной публикой на II Европейских играх", - отметил председатель БФЛА. Он также напомнил, что в 2019 году для белорусской легкой атлетики будет еще одно масштабное испытание - матчевая встреча Европа - США, а в 2020 году в Минске пройдет командный чемпионат мира по спортивной ходьбе.

Участники дискуссии обсудили некоторые меры по дальнейшему развитию легкой атлетики в Беларуси. Речь, в частности, шла о необходимости совершенствования учебных программ, обеспечения постоянного и жесткого контроля за эффективностью работы СДЮШОР и ДЮСШ, повышения качества централизованной подготовки членов национальной команды к основным международным стартам, разработки комплексной программы научных исследований, обеспечения антидопингового контроля на всех этапах подготовки и выступлений белорусских спортсменов.-0-