Разыгрывающий гандбольной сборной Дмитрий Никуленков перешел из БГК в минский СКА

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыгрывающий гандбольной сборной Беларуси Дмитрий Никуленков перешел из состава чемпиона страны БГК имени Мешкова в стан вице-чемпиона минского СКА. Контракт подписан сроком на один год, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе армейцев.

Дмитрий Никуленков, которому 12 июля исполнится 34 года, начинал игровую карьеру в родном Минске, выступая в "Политехнике" и "Аркатроне". С 2004 по 2008 год играл в польском "Виве" из Кельце, после чего вернулся на родину, в минское "Динамо", а затем перебрался в Брест. В послужном списке Дмитрия Никуленкова 10 титулов чемпиона Беларуси в составе "Динамо" и БГК. В сборной Беларуси он провел более сотни матчей, выступал в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы.

В эти дни Дмитрий Никуленков вместе с партнерами по национальной дружине готовится к матчам за выход в финальную часть чемпионата мира-2019 против австрийцев. В воскресенье, 10 июня, белорусы примут соперников в минском дворце спорта "Уручье", а 13 июня проведут ответный поединок в Вене.-0-