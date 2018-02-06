РЕПОРТАЖ: Где рождается биатлон: в Гомеле проходит областной этап "Снежного снайпера"

"Запомните номер огневого рубежа. К лыжне и - на старт, внимание, марш!" В Гомеле 6-7 февраля проходит областной этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба. Еще неделю назад состязания могли бы пройти в экстремальных условиях - под дождем и на траве. Но погода расщедрилась и подарила участникам мороз, солнце и скрипучий снег.

Выяснить, кто самый быстрый, ловкий и меткий, в Гомель съехались 350 школьников со всех районов области. Каждый из них уже победитель своего, районного этапа. Теперь задача - обойти ровесников, чтобы заявить о себе на всю страну. Ведь победитель областных соревнований будет включен в сборную, которая представит регион на республиканских стартах.

Юные спортсмены соревнуются в трех возрастных группах: младшей (11-12 лет), средней (13-14 лет) и старшей (15-16 лет).

В состязаниях практически все как у профессионалов. Только бегут ребята без оружия, оно ждет их на огневых рубежах. А далее: пять патронов - пять мишеней, за промах - лишний круг дистанции. Меткость и скорость - вот залог успеха.

"Биатлон входит в число приоритетных видов спорта Беларуси, в том числе и благодаря тому, что наши спортсмены Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко достигли очень высоких результатов и прославили страну на весь мир. "Снежный снайпер" - это стартовая площадка для будущих звезд биатлона. Здесь важно показать характер, проявить волю к победе", - приветствовал участников председатель Гомельской областной федерации биатлона Сергей Теребов.

Проявить силу воли и победить пожелал ребятам и начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Денис Езерский. "Республиканский этап состязаний - это красивый и замечательный праздник. И тот, кто туда попадет, станет на шаг ближе к достижениям, которых добились белорусские биатлонисты", - сказал он.

Несмотря на мороз, воздух горяч от эмоций, волнения и задора. Готовится к старту учащаяся гимназии №46 Гомеля Виктория Гончарова. Девочка говорит, что биатлоном серьезно не занимается, ей просто нравится кататься на лыжах и стрелять, Дарью Домрачеву она называет великой биатлонисткой. Пожелав побед белорусской сборной на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, она отправляется к лыжне.

За участниками следят не только тренеры, на соревнованиях всегда присутствуют представители ведущих спортивных школ области, которые пытаются разглядеть спортивный потенциал и талант в юных спортсменах.

Первой с серьезным отрывом в своей возрастной группе финиширует Ульяна Ермоленко из Рогачева. Видно, что одиннадцатилетняя участница - не новичок. Действительно, в прошлом году она участвовала в республиканских стартах. Была 15-й. Говорит, от волнения не очень успешно справилась со стрельбой. К нынешним соревнованиям прошла серьезную подготовку под руководством своего отца, который работает тренером. К слову, он тренирует и брата Ульяны. Ребята круглый год занимаются спортом. Летом - это гребля, осенью и весной - бассейн. С первым снегом они становятся на лыжи. А меткость отрабатывают в школьном тире.

"В биатлоне для меня самое сложное - приехать на огневой рубеж, собраться, метко выстрелить и… победить. Если нет желания стать первой, то нечего и участвовать", - считает Ульяна. И ее теория работает, ведь путевка на республиканские состязания в Раубичи уже у нее в кармане.

Республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба - один из самых масштабных и успешных проектов клуба. С момента своего появления в 2007 году они заняли лидирующую позицию по массовости участия среди подобных турниров. Ежегодно на старты выходят более 2 тыс. ребят. В состязаниях участвуют любители биатлона, не состоящие в специализированных учебно-спортивных учреждениях. В разное время в качестве почетных гостей в финальных мероприятиях принимали участие такие легендарные спортсмены, как Сергей Булыгин, Светлана Парамыгина, Олег Рыженков, Игорь Басинский, Елена Зубрилова, Сергей Долидович, Дарья Домрачева и Людмила Ананько.

Юлия ЛЫСЕНКО,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

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