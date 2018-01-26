РЕПОРТАЖ: Как сделать "плуг" и проверить навыки в слаломе в "Силичах"

Зима, которая долго никак не желала вступать в свои права, в январе заявила о себе. Любители лыж устремились на подготовленные трассы, а одним из самых популярных мест активного отдыха в Беларуси уже много лет является республиканский горнолыжный центр "Силичи".

В спорткомплексе в эти дни, когда уже выпало достаточное количество снега, многолюдно. Любители горных лыж приезжают не только из Минска, но из многих других городов: Могилева, Солигорска, Мяделя. С интересом сюда приезжают и россияне.

Хотя для профессионалов горнолыжные склоны "Силичей" не самой высокой категории сложности, в центре активно проводят турниры для детей. Соревнования получились эмоциональными и захватывающими: на старт вышли более 50 ребят из разных областей. В числе победителей не только мальчишки, но и девчонки. Первое правило юных лыжников: прежде чем спускаться, нужно правильно экипироваться!

На дистанции были как опытные участники, так и новички. Некоторые из участников еще не пошли в школу, а уже уверенно стоят на лыжах. Самому юному спортсмену всего три с половиной года. Но на этих соревнованиях все серьезно: подготовленная трасса со скоростным спуском, профессиональная экипировка, требования к физической форме.

Победителей награждали медалями, дипломами и ценными призами, сертификатами на занятия в тренажерном зале, картингом и в школе современных танцев. Для детей были организованы тематические площадки, игры.

"В нашем центре научим каждого кататься со склона. В горных лыжах главное - научиться тормозить и держать равновесие, - рассказала заместитель начальника управления маркетинга и сервисных услуг центра Рита Чистая. - Инструкторы расскажут здесь, что такое "плуг" и почему стоит сгибать коленки при спуске".

В "Силичах" жизнь кипит у финиша и в пункте выдачи инвентаря. Опытные лыжники приезжают со своим, менее искушенные любители активно готовятся к спуску, используя ботинки и лыжи, которые выдают на месте. Снаряжение можно арендовать как на час, так и на сутки.

От пункта проката к подъемнику необходимо пройти по длинной лестнице. Для того, чтобы спуститься с горы, необходимо иметь ski pass (лыжный пропуск). У канатной дороги находится киоск, где можно приобрести билет.

В выходные дни в гостиницу "Силичей" попасть довольно сложно. "Если не забронировали заранее, то в сезон получить номер проблематично", - ответила девушка-администратор.

На первом этаже гостиницы находятся процедурные кабинеты, где можно пройти массаж или спа-процедуры.

Рядом с гостиницей расположены три сауны, беседки, которые также можно арендовать для пикника.

"Впечатления от "Силичей" положительные, - поделился Николай из российского Рославля. - Планировали с ребятами поехать в Австрию, но не получилось. По работе всего три дня есть на отдых. Решили приехать к вам. Остались довольны трассами, домики интересные, сегодня детворы много - переждем в бане".

Кроме горнолыжных трасс в "Силичах" пользуются популярностью тюбинги, прокат снегоходов, лыжная школа. Для тех, кто не может днем или в выходные приехать в центр, организованы ночные катания. Желающих, как утверждают в центре, не меньше, чем в светлое время суток.

"Силичи" хорошо известны многим любителям активного отдыха - привлекает атмосфера, возможность почувствовать себя настоящим горнолыжником, не выезжая на дорогие курорты Швейцарии и Австрии.

Александр НОВИКОВ,

Фото Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-