РЕПОРТАЖ: Мечты сбываются - белорусские гимнастки обрели новый дом

Проспект Победителей в Минске по праву считается одним из самых спортивных мест города: здесь расположены Дворец спорта и "Минск-Арена", проложена велодорожка, обустроены площадки для занятий физической культурой. Этой весной на проспекте появился еще один знаковый спортивный объект - Республиканский центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике (Дворец гимнастики).

Вдоль всего проспекта встречаются билборды с изображениями белорусских граций и надписью "Мечты сбываются!". Для гимнасток это не высокие слова, а констатация факта. Белорусской художественной гимнастике удалось обрести свой уютный дом. У входа в центр скульптурная композиция из гимнастических лент с похожей надписью "Мечты сбываются! Здесь будут рождаться чемпионы и закаляться характеры". Рядом на гранитном шаре оттиск ладони прославленной белорусской гимнастки, олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Марины Лобач.

Здание уже издалека привлекает к себе внимание необычной архитектурой. Стены создают эффект парящих лент художниц. Спорткомплекс, несомненно, украсит архитектурный ансамбль в начале проспекта, который активно застраивается. Возведение центра долгое время откладывалось. Главный тренер команды Ирина Лепарская, по ее словам, истоптала не одну пару обуви, оббила пороги всех высоких кабинетов", пока ход строительства под личный контроль не взял Президент Беларуси, глава Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко.

Активная фаза строительства началась в октябре 2016 года. Комплекс для художественной гимнастики включает в себя два больших тренировочных зала, два зала для групп начальной подготовки, четыре зала хореографии, зал аэробики, а также бассейн, две сауны, тренажерный зал, солярий, кафе, гостиничный блок на 18 мест, кардиозону, кабинет физиотерапии, массажный кабинет, процедурные помещения и комнаты отдыха для спортсменок и тренеров, административный блок.

Глава государства лично принял участие в строительстве Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Вместе с руководством Белорусской ассоциации гимнастики и известными спортсменками Александр Лукашенко трудился здесь на субботнике 22 апреля 2017 года.

Строительство удалось завершить в сжатые сроки. В последние дни перед открытием центра директор республиканского центра по художественной гимнастике Михаил Евсюк, что называется, ночевал в новом здании. Необходимо было привести в порядок все помещения, а это не только просторные с высокими потолками тренировочные залы, но и множество других комнат, что будут использоваться в подготовке белорусских граций.

Директор центра с гордостью показывает журналистам помещения. "Со строителями серьезных проблем не было. Если у представителей стройтреста №1, которые возводили объект, возникали какие-то вопросы, то мы разъясняли и наши пожелания выполнялись. Даже не ожидал, что в такие короткие сроки можно возвести такой дворец", - отметил Михаил Евсюк.

В комплексе несколько залов для тренировок и проведения республиканских соревнований. В одном из них уже вовсю кипит работа на гимнастических коврах: многократный призер международных турниров Екатерина Галкина показывает свою программу, неподалеку готовится к занятиям команда в групповых упражнениях, рядом совсем маленькие девочки в красочных костюмах репетируют свою программу.

Всем необходимым оборудован зал для физиопроцедур, есть классы для теоретических занятий. "Республиканский центр полностью переедет сюда с динамовского комплекса на улице Даумана: национальная сборная, группы подготовки. Это настоящий подарок для наших гимнасток", - подчеркнул Михаил Евсюк.

В восторге от нового центра художественной гимнастики и наши именитые грации. "Я же здесь несколько дней все привожу в порядок. Уже успела изучить все уголки. Комплекс - класс!" - выразила свои впечатления призер Олимпийских игр Инна Жукова.

Вместе с корреспондентами БЕЛТА центр осмотрела серебряный призер Олимпиады в Лондоне и бронзовый призер Игр в Пекине Ксения Санкович. "Признаюсь, такого шикарного подарка спортсменкам не ожидала. Во время строительства центра неоднократно представляла, каким будет дворец, но не думала, что он получится настолько красивым и функциональным. Масштаб и простор после наших стесненных условий в старом комплексе поражают. Рада за девчонок, которые сейчас тренируются: не надо ехать на восстановительные процедуры в одно место в городе, тренироваться в другом. В центре все под одной крышей. Не будет столпотворения на коврах, когда голоса тренеров, музыка разных групп подготовки переплетаются в один гул. Теперь остается только обживать этот новый уютный дом", - отмечает Ксения Санкович.

Александр НОВИКОВ,

Фото Оксана МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-