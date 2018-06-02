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РЕПОРТАЖ: Международный олимпийский день в Минске для всех и для каждого

Спорт 02.06.2018 | 17:32

Инициатива МОК отмечать Олимпийский день нашла поддержку во многих странах мира, и в каждой стараются провести этот праздник спорта оригинально и ярко. В Беларуси масштабная акция под эгидой НОК ежегодно собирает большое количество любителей здорового образа жизни. В субботу 2 июня уже на подходе к спортивно-оздоровительному комплексу "Олимпийский" ощущалась праздничная атмосфера: информационные указатели от метро направляли к месту события всех желающих.

Официальная часть мероприятия началась со старта строительства национального стадиона по пляжному футболу. Этот вид спорта включен в программу II Европейских игр - 2019, и на новом стадионе, который обещают открыть уже в августе текущего года, состоятся матчи предстоящего спортивного форума.

В Минске дан старт строительству национального стадиона по пляжному футболуВ Минске дан старт строительству национального стадиона по пляжному футболу
Открытие нового сооружения на 1,5 тыс. мест в самом центре белорусской столицы планируется уже в августе текущего года. Рядом со спортивно-оздоровительным комплексом сегодня была установлена памятная табличка о начале строительства.

Рядом со спортивно-оздоровительным комплексом сегодня была установлена памятная табличка о начале строительства. В церемонии приняли участие первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Шорец, директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин.

Руководители белорусского спорта подчеркнули символичность начала строительства стадиона в ходе масштабного праздника. "Международный олимпийский день для молодого поколения, которое занимается спортом, ведет активный и здоровый образ жизни. Приятно видеть улыбающиеся лица детей, родителей, которые сегодня пришли в СОК "Олимпийский". НОК всеми силами старается привлечь детей к здоровому образу жизни и олимпийскому движению, и в скором будущем надеемся увидеть кого-то из ребят в числе олимпийских чемпионов", - отметил первый вице-президент НОК Андрей Асташевич.

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук был приятно удивлен количеством желающих принять участие в различных спортивных конкурсах Международного олимпийского дня. "Сегодня на территории спорткомплекса представлены более 30 видов спорта на 20 площадках. Каждый может выбрать что-то близкое по духу. Родители могут попробовать и выбрать секцию, куда потом отдадут своего ребенка. В каждом секторе есть специалисты, которые ответят на вопросы и, если понадобится, помогут определиться с выбором. Как можно больше людей должны знать, что есть такой день в году", - сказал Сергей Ковальчук.

Руководитель Минспорта также отметил высокий уровень готовности спортивных объектов Минска к проведению II Европейских игр. "Национальный стадион по пляжному футболу - практически единственный объект, который нам еще надо построить, но это не займет много времени", - отметил он.

Футбольное поле на СОК "Олимпийский" к полудню субботы напоминало Сорочинскую ярмарку. Здесь были представлены многие популярные виды спорта, у каждой секции наблюдалась очередь из желающих попробовать себя в гольфе, черлидинге, хоккее на траве или прыжках на батуте. "Где здесь бокс?" - поинтересовалась у корреспондента БЕЛТА девочка лет девяти и резво умчалась в указанном направлении с бейджем отмечать прохождение испытания.

Акция "Олимпийский квест", который так увлек эту девочку, стала одной из самых популярных на спортивном праздника. Каждый участник старался набрать как можно больше отметок о выполнении заданий, чтобы получить ценный приз. Квест пришелся по душе и детям, и взрослым, которые стремились принять участие в каждом виде спорта: гребле на концепте, стрельбе из лука, велоспорте.

Попробовать свои силы и испытать себя мог каждый желающий. Еще на входе в спорткомплекс федерация скейтборда предлагала яркое запоминающееся шоу, далее свой стенд организовала федерация фристайла. Свой вид спорта здесь представляла олимпийская чемпионка Пхенчхана Анна Гуськова. "Именно такие масштабные праздники важны для развития спорта в стране. Очень важно для людей, которые не только занимаются, но и смотрят спорт: они приходят сюда и понимают, как спортсмены тренируются, сами принимают участие в различных состязаниях. Это здорово! Посмотрите какие у всех счастливые лица", - рассказала она.

Кипела жизнь на площадках для пляжного волейбола и баскетбола. Нападающая сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина лихо забрасывала мячи в корзину, раздавала автографы и делала селфи с болельщиками. Ребята за заветный штампик в карте квеста усердно отрабатывали элементы в ходе мастер-класса от игроков и тренеров БК "Цмокi-Мiнск" и получали сувениры от федерации. Состоялся и юношеский турнир по баскетболу 3х3, который прошел по программе ФИБА-Европа "Баскетбол с нуля. Начинаем с азов". Участниками соревнований стали дружины из Светлогорска, Сморгони, Воложина, Мостов, Минского района, БК "Мещерякова" и БК "Цмокi-Мiнск".

Екатерина Снытина
Екатерина Снытина

Очередь из желающих поразить мишень из настоящей биатлонной винтовки не иссякала на протяжении всего дня. Все желающие также могли попросить совет и взять автограф у олимпийской чемпионки Надежды Скардино.

Надежда Скардино (справа)
Надежда Скардино (справа)

Зимние виды спорта широко были представлены на СОК "Олимпийский". Несмотря на жару, ребята активно гоняли шайбу и поражали ворота на специальном покрытии, которое предоставила спортшкола БФСО "Динамо". Советы всем желающим как лучше бросить шайбу давал сегодня форвард НХЛ Михаил Грабовский.

Михаил Грабовский. Фото НОК Беларуси
Михаил Грабовский. Фото НОК Беларуси

Мэтр тренерского цеха, воспитавший всех наших олимпийских чемпионов, наставник национальной сборной Николай Козеко не скрывал, что радуется как ребенок, когда видит такое количество участников и видов спорта на одном небольшом месте. "Олимпизм занял совершенно новую нишу в международной жизни - это огромный пласт, которым живут почти все страны. В каждой стране стараются сделать спорт одним из основных направлений развития общества. У нас это получается. Рядом с фристайлом, посмотрите, ребята так лихо катаются на скейте, это почти то же, что и сноуборд. Мы не делим олимпийское на движение на зимние и летние виды - все едины. Я очень радуюсь, когда прихожу на отлично организованный праздник в хорошую погоду, а вокруг столько довольных людей занимаются спортом", - отметил Николай Козеко.

После полудня многих участников в майках Olympic day можно было увидеть в открытом бассейне СОК "Олимпийский". Трехкратный призер олимпийских игр Александра Герасименя руководила процессом в бассейне, а также представляла инклюзивное направление, работая с общественным объединением "Дети. Аутизм. Родители".

Интересные конкурсы организовали в ходе Международного олимпийского дня партнеры НОК, к палаткам которых выстраивались очереди за сувенирами. Спортивный праздник на СОК Олимпийский" в Минске продолжится до вечера, привлекая минчан и гостей города.

Александр НОВИКОВ,

фото Денис КОСТЮЧЕНКО,

БЕЛТА.-0-

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске стартовал Международный олимпийский деньФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске стартовал Международный олимпийский день
Спортивный праздник посвященный Международному олимпийскому дню проходит сегодня в Минске.

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НОК Беларуси, праздник, репортаж
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