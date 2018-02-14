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РЕПОРТАЖ: Непредсказуемая роза ветров и эмоции олимпийского Пхенчхана

Спорт 14.02.2018 | 14:20
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Новости сюжета Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
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Участники и гости XXIII зимней Олимпиады привыкают к постоянному ветру и все больше погружаются в перипетии борьбы на аренах в горном кластере Пхенчхана и прибрежном районе в Канныне. Будни белорусской делегации довольно насыщенны: подготовка атлетов к соревнованиям, вопросы питания, медицинского обслуживания - все находится на хорошем уровне благодаря стараниям административной группы. Не хватает одного - наград Олимпиады. В ожидании более успешного выступления биатлонистов и стартов у представителей фристайла пока приходится наблюдать за победами других команд.

Игры в спортивном плане только набирают обороты. А их организаторы отмечают определенные достижения в политической плоскости - визит северокорейской делегации широко освещается всю неделю местными и мировыми СМИ.

Не вызывают нареканий спортивные объекты, которые были готовы задолго до начала Олимпиады. Общее впечатление смазывает лишь неблагоприятная погода, которая мешает полностью насладиться борьбой на лыжных и горнолыжных дистанциях в Пхенчхане. 14 февраля ураганный ветер добрался и до Каннына, пострадали несколько человек, которые находились на улице или во временных сооружениях и палатках рядом с олимпийскими объектами.

К концу недели организаторы обещали более комфортные условия для болельщиков, хотя и в морозы фанатов не оставляют один на один с пронизывающим ветром, предлагая варианты для утепления.

В Пхенчхане популярным местом у фанатов является биатлонный комплекс "Альпенсия", в котором собирается немало любителей этого вида спорта, прежде всего из Европы. С интересом на стадионе за происходящим наблюдают и корейцы. У корреспондентов БЕЛТА этот комплекс ассоциируется с нашими "Раубичами". Рельеф трассы похож, да и расположение объектов примерно одинаковое. Правда, вакс-кабины в "Раубичах" расположены гораздо удобнее.

Каждое важное событие, не только спортивное, нынче невозможно представить без освещения в СМИ. На Олимпиадах работу журналистов, значимость СМИ давно оценили и предлагают комфортные условия в главном пресс-центре и на спортивных объектах, в международном вещательном центре. В Пхенчхане главный медиацентр разделен на несколько частей. Условия для представителей СМИ уже многим привычные: высокоскоростной интернет, удобное место для работы, оперативная информация о событиях на спортивных объектах.

Республика Корея хорошо известна своими достижениями в области высоких технологий. Журналистов в коридорах пресс-центра осторожно объезжает робот-пылесос, коллеги видели даже помощников, которые заботливо подают воду. В крупных павильонах Олимпиады установлено и последнее достижение корейского автопрома. Внедорожник с электромотором способен проехать до 600 км без подзарядки.

Удобно работать фотокорреспондентам. Два мировых производителя фотоаппаратуры предлагают свои услуги по ремонту и бесплатному прокату техники.

До начала Игр одна из ключевых проблем была связана с проживанием. В построенной медиадеревне мест явно не хватало, однако хозяева решили этот вопрос, задействовав на время Олимпиады жилой фонд местных горнолыжных курортов. Более половины представителей СМИ проживает именно в таких местах. Рядом соседствуют и дома болельщиков олимпийских команд. Один из наиболее красочных - у швейцарцев.

Кроме погоды, которая уже основательно заставила перекроить соревновательную часть на открытом воздухе, среди проблем - понимание работы транспортной системы. Перед Играми организаторы провели серьезную реконструкцию дорожной сетки. Модернизировали железную дорогу для движения скоростных поездов KTX, построили линию Вончжу - Каннын. В старательности корейцам не откажешь, но горный кластер всегда предполагает определенные неудобства при передвижении.

Количество маршрутов достаточно велико, и в первые дни запомнить их невозможно даже с подготовленным расписанием. Как сообщил журналистам представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю, за один день только в Пхенчахне используется более 200 автобусов.

Серьезное внимание уделяется безопасности. В отличие от летних Игр в Рио-де-Жанейро столь суровых мер не применяется, количество военных минимально. Однако полиции и автобусов правоохранителей в достатке, особенно в местах массового скопления людей.

Одним из таких является пешеходная зона у олимпийского стадиона в Пхенчхане, которая на протяжении всей Олимпиады будет пользоваться повышенным вниманием болельщиков и гостей. Супермаркет с олимпийской сувенирной продукцией каждый день штурмом берут тысячи любителей спорта. Выбор достаточно широк, количество наименований превышает более 1 400, здесь можно найти презент на любой вкус и кошелек.

Главное же, для чего приехали в Корею болельщики, - эмоции на трибунах и яркие спортивные моменты. Их будет, надеемся, достаточно, несмотря ни на какую погоду.

Александр НОВИКОВ,

ФОТО Андрея ПОКУМЕЙКО,

БЕЛТА.

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Теги
Олимпиада, репортаж, Республика Корея, фоторепортаж
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