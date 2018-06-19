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РЕПОРТАЖ: Обновленный стадион "Динамо" в ожидании первых соревнований

Спорт 19.06.2018 | 17:02

Главная спортивная арена Беларуси на этой неделе примет первые соревнования после завершения капитального ремонта. За ходом обновления стадиона на протяжении долгого времени внимательно следили многие поклонники спорта. Каким будет "Динамо", удастся ли воплотить все задумки, оправдает ли ожидания арена после реконструкции? Эти вопросы волновали болельщиков, активно обсуждавших ход работ в социальных сетях и на трибунах во время соревнований в других спорткомплексах. Корреспонденты БЕЛТА за несколько дней до первых состязаний на обновленном "Динамо" увидели, насколько изменился легендарный стадион.

Изменения вокруг и внутри главной арены страны за последние четыре года, когда велись активные строительные работы, произошли колоссальные. Неотъемлемая и самая узнаваемая часть минского стадиона - аркада со стороны улицы Ульяновской - после ремонта привлекает яркими красками. Решение сохранить эту часть прежней арены, несомненно, станет отличительной и наиболее узнаваемой особенностью стадиона, который претендует на проведение самых крупных легкоатлетических и футбольных международных соревнований.

Современный вид "Динамо" придает остекленная часть фасада со стороны центральной арки по улице Кирова. Вход на стадион с этой стороны говорит о технологиях, которые применялись при реконструкции объекта.

Иной облик стадиону придала крыша, которая накрывает более 75% зрительских мест. Навес изготовлен из легких алюминиевых листов и в ходе ремонта представлял одну из самых сложных элементов конструкции, из-за которой пересматривались сроки сдачи объекта. Под крышей установлены современные звуковые системы и видеонаблюдения. Привлекает внимание каждого, кто уже побывал на новых трибунах "Динамо", чаша олимпийского огня, установленная к Играм 1980 года. Она была перенесена из центральной части трибун за правые ворота.

Изменилась система освещения "Динамо". Вместо старых матч установлены четыре новые, под навесов прикреплены дополнительные осветительные светодиодные приборы. Всего на освещение арены будет использоваться около 400 прожекторов. Как отмечают специалисты, многие инженерные решения, которые применялись при реконструкции - уникальны.

Однако главные изменения "Динамо" произошли внутри спортивного ядра. Стадион, на котором предусмотрены секторы для прыжков в длину, высоту, с шестом и тройного прыжка, для толкания ядра, метания копья, диска и молота, теперь способен принимать легкоатлетические соревнования самого высокого уровня.

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский не раз высказывал пожелание провести в Минске чемпионат Европы по этому виду спорта. С вводом в строй "Динамо" такая возможность появилась. "Все воодушевлены скорым открытием арены. Она будет соответствовать всем требованиям при проведении самых крупных турниров. Меня, как бывшего метателя молота, в первую очередь привлекает именно сектор для этой дисциплины. Отмечу, все сделано качественно и по стандартам. Приятно осознавать, что теперь в центре Минска есть такой уникальный объект для легкой атлетики", - сказал Вадим Девятовский.

Кроме секторов для метаний и прыжков, специалисты отмечают и беговое покрытие на "Динамо". По заявленным характеристикам, оно соответствует всем требованиям Международной федерации легкой атлетики IAAF. Беговая дорожка из полиизопреновой резины является долговечной, устойчивой к ультрафиолету и погодным условиям, не требует специального ухода. Поверхность покрытия имеет специальную текстуру, которая обеспечивает отличную устойчивость к шипам на беговых кроссовках, а также не дает отблесков при телетрансляции.

На "Динамо" уже прошли тестовые соревнования среди подрастающего поколения, пробуют беговые дорожки и взрослые атлеты. Здесь 22 июня состоится матчевая встреча команд Беларуси, Украины, стран Балтии и балканского региона. Трансляцию состязаний со стадиона будет вести телеканал "Беларусь 5". Для коллег телевизионщиков за год до старта II Европейских игр подготовлены отличные условия: 78 комментаторских позиций, разделенных раздвижными шумоизоляционными дверями.

"К тренировкам на "Динамо" каждый спортсмен из национальной сборной подходит индивидуально. Конечно, и тренерам, и их подопечным очень понравилось покрытие фирмы Mondo. Это одна самых лучших и быстрых дорожек. Надеюсь, что белорусские атлеты смогут установить на "Динамо" немало рекордов", - сказал главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Игорь Сиводедов.

Официальное открытие "Динамо" состоится 21 июня. В этот день намечен футбольный матч сборной клубов Беларуси и объединенной команды брестского и минского "Динамо". Рулонный натуральный газон оценят ведущие белорусские игроки. Сотрудники арены уже подготовили его, провели стрижку газона, который напоминает в июне изумрудный ковер, не имея ни единого изъяна.

21 июня пройдет и легкоатлетическая эстафета, старт которой дадут глава Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коэ и олимпийская чемпионка в беге на 100 м Юлия Нестеренко. На церемонии открытия ожидается немало почетных гостей, которых уже готовы принять уютные трибуны и ВИП-ложи "Динамо".

Всего стадион способен вместить 22 246 зрителей, которые кроме соревнований вживую могут наблюдать за повторами наиболее интересных моментов на двух больших экранах.

Стадион "Динамо" станет основной ареной во время главного международного спортивного события 2019 года - II Европейских игр в Минске. Уверены, главная арена с удобным расположением кресел на трибунах, современными аудио- и видеосистемами позволит насладиться соревнованиями по легкой атлетике, церемониями открытия и закрытия игр в июне следующего года.

Александр НОВИКОВ,

Фото Андрея ПОКУМЕЙКО,

БЕЛТА. -0-

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Теги
Минск, реконструкция, репортаж, спортивные сооружения
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